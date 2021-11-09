В Госдуме раскритиковали идею называть антипрививочников террористами

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный оценил для Pravda.Ru предложение вирусолога Петра Чумакова называть противников вакцинации террористами.

"Когда такие глубокие эксперты своего дела утверждают, что вакцинироваться крайне важно для спасения своей жизни, жизни других и, в целом, общество, это беспокойство о здоровье нации, то, конечно, я крайне уважительно к этому отношусь и всячески могу только поддерживать", — сказал Выборный.

Однако он не считает правильным называть террористами непривитых граждан, потому что они не действуют намеренно во вред обществу.

"Что касается сравнения тех наших граждан, которые не вакцинировались, с террористами, это очень сильное заявление. С точки зрения юриспруденции, террорист — тот человек, который намеренно совершает определенные действия, которые направлены на уничтожение жизни других людей с целью запугать власть, народ, посеять хаос", — отметил собеседник издания.

По словам Выборного, люди могут не делать вакцину из-за медицинских показателей или непонимания значимости вакцинации.

"Я тоже считаю, что вакцинация в настоящее время — это чуть ли не единственный путь спасения здоровья нашей нации. Но сравнивать людей с террористами — у меня есть сомнения, потому что это немножко другая категория, и так взять, поделить людей на террористов и не террористов — это слишком сильно", — считает депутат.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков предложил называть террористами противников вакцинации от коронавируса, поскольку они представляют угрозу для российского общества и всей страны.

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