Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19.

"Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать", — сказал Чумаков в эфире "Радио России".

По его словам, сейчас в России всё ещё слишком мало вакцинированных от коронавируса людей, и об этом "надо кричать".

Чумаков подчеркнул, что при дельта-штамме SARS-CoV-2, наиболее распространенным в РФ, необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% населения.

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