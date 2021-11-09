Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за счёт введения нерабочих дней удалось переломить ситуацию с коронавирусом. За неделю прививки сделали 3,7 миллиона человек.

Глава Минздрава отметил, что на прошлой неделе сократилось количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей.

Главы пяти субъектов РФ правильно сделали, что продлили режим нерабочих дней, сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Мурашко, в настоящее время темпы вакцинации от коронавируса составляют 400 человек на 100 тысяч жителей. Первым компонентом вакцины привились 62 миллиона человек.

Министр назвал регионы с самыми высокими темпами вакцинации: Тюменская, Пензенская, Липецкая, Кировская области, Калмыкия, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Приморский край.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.