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Мурашко: дети стали чаще болеть коронавирусом

Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей.

"Важно защитить детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник", которая доказала, что она безопасна и эффективна", — сказал Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Мурашко отметил, что в настоящее время в Рязанской области более 3 тыс. детей с коронавирусом находятся под наблюденимем медиков.

Ранее в России выявили максимальное суточное число заболеваний коронавирусом с начала пандемии — инфекцией заразились 41 335 человек. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 1188 летальных исходов по причине COVID-19.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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