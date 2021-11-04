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В Москве остановился рост количества госпитализаций пациентов с COVID-19

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице остановился остановился рост количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.

"Около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели", — сообщил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

При этом на прошлой неделе было больше — 1600-1700 госпитализаций, отметил Собянин.

В России 4 ноября была зафиксирована пиковая суточная смертность от коронавирусной инфекции — 1195 летальных исходов. Также за минувшие 24 часа COVID-19 заболели 40 217 россиян. Городами-лидерами по количеству заражённых являются: Москва (6305), Санкт-Петербург (3271) и Московская область (2732)/

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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