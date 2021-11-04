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В МВД России предложили "чипировать" иностранцев

Общество

В МВД России предложили выдавать иностранцам вид на жительство сразу с чипом, который будет содержать всю информацию о мигранте и даже отпечаток пальца приезжего. "Карточка" выступит временным удостоверением личности. 

В МВД России предложили "чипировать" иностранцев

Такие "карточки" планируют выдавать тем, у кого есть разрешение на работу на территории Российской Федерации, а также тем, кто подал документы на вид на жительство. 

Соответствующий проект приказа ведомство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе обязательного сбора биометрических данных у мигрантов. По мнению экспертов, такая мера значительно облегчит идентификацию личности и сократит время на поиски иностранца в случае правонарушения или преступления.

По мнению главы СКР Александра Бастрыкина, миграционное законодательство РФ необходимо кодифицировать. В нём нужно прописать все формы миграции, определён порядок учёта мигрантов, а также предусмотрена их обязательная геномная регистрация.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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