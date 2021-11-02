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Эксперт рассказал, зачем снимать отпечатки пальцев у мигрантов

Россия

Сбор отпечатков пальцев у трудовых мигрантов необходим для профилактики правонарушений в России, заявил в беседе с Pravda.Ru председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский, комментируя сообщения о разработке МВД законопроекта, который предполагает сбор биометрических данных у мигрантов.

Эксперт рассказал, зачем снимать отпечатки пальцев у мигрантов

"Во-первых, это функция идентификация личности как таковой… Кроме дактилоскопии, нужна ещё идентификация личности, это по овалу лица, по лицу. Потому что лицо так же индивидуально, как и отпечатки пальцев. Это уже делается. Но лучше делать это легально и официально. Фотография в паспорте — это у нас практически то же самое. Только надо это в базу данных заносить и всё, наряду с дактилоскопией. И это наряду с дактилоскопией может послужить профилактикой различного рода правонарушений весьма эффективной", — заявил эксперт.

Специалист также призвал расширить систему идентификации личности для улучшения социальной обстановки.

"Эксперты ратуют за то, чтобы дактилоскопия, как и биометрия, распространились на все категории российских граждан как таковых. Там есть опасность попадания баз данных не в те руки и нашим нелегалам будет сложнее работать… Дактилоскопия — это часть биометрии, она просто необходима в современном мире", — считает Московский.

Ранее, как сообщало РИА Новости, МВД опубликовало законопроект, в соответствии с которым у прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать отпечатки пальцев. 

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Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Кирилл Горшенин
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