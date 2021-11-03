Вильфанд рассказал, какую зиму ждать на европейской части России

По мнению Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, которое он озвучил изданию Москва 24, на европейской части России температура этой зимой будет выше климатической нормы.

Ранее специалист Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала в интервью РИА Новости, что зимой в центральной части России следует ожидать резких изменений погоды, то есть перепадов от резкого потепления до очень низких температур. Воронова призналась, что в своих прогнозах основывается на своём садоводческом опыте, на наблюдениях за ростом отдельных сорняков и срокам опадания листьев с яблони.

Вильфанд отметил, что синоптики в своих прогнозах основываются не на наблюдениях за миром растений. Он заявил, что не отрицает, что вегетация разных растений может помочь в прогнозировании, но ему пока не приходилось слышать об этом. По поводу наступающей зимы научный руководитель Гидрометцентра озвучил следующий прогноз:

"В этом году температура зимой на европейской части России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертёплая зима, как была в 2019-2020 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20…-25 градусов".

Вильфанд отметил, что средняя зимняя температура в Москве равна -6 градусам. В декабре обычно немного теплее, -6,5 градусов, тогда как в январе столбик термометра опускается до минус 9 градусов. Эксперт добавил, что предсказать, будет ли наступающая зима снежной, пока невозможно.

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