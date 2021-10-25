Москве и Подмосковью пообещали потепление в последнюю неделю октября

Потепление ожидается в Москве и Московской области в течение последней недели октября. Об этом Pravda.Ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, понедельник станет самым холодным днём не только наступившей недели, но и месяца. В ночь на 25 октября в столице и регионе наблюдались минусовые температуры.

"Повсеместно температура была -1... -5 °С в Москве и Московской области", — заявил синоптик.

Согласно его прогнозу, со вторника температура ежедневно будет повышаться на 1-2 °С. Если днём 25 октября она будет в пределах +2... +4 °С, то 26 октября — уже +6... +8 °С. Осадков и ветра сильнее 15 м/с в первые два дня недели не ожидается.

По словам Вильфанда, днём в среду, 27 октября, в столице и регионе прогнозируется около +9 °С. Повышение дневных температур продлится до конца недели — с +10 °С в четверг до +13 °С в субботу.

Температура воздуха по ночам также будет повышаться. Если в ближайшую ночь ожидается около 0 °С, то со среды её минимальные значения будут составлять +4... +5 °С.

"Таким образом, тёплая погода не только до конца недели, но и до конца месяца", — отметил метеоролог.

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