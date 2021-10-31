EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фигуристка Валиева покорила Канаду двумя мировыми рекордами
Статистика по COVID-19 показала новый суточный рекорд в РФ
Посольство РФ в Египте отреагировало на отравление россиян
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Bloomberg: США, Индия и Япония встревожены словами Путина о ценах на нефть
WP: зачем Россия стягивает войска к границам Украины?
Варшава обвинила Киев в дискриминации поляков на Украине
Меркель рассказала о планах жизни "на пенсии"
Бойцы ВСУ дезертировали с оружием из-за невыплаты денежного довольствия

Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России

Общество

Октябрь 2021 года стал рекордным по количеству заболевших COVID-19 в России. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подсчитали, что за месяц заразились 1,002 млн человек.

Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России

В сентябре количество заражений составило 316 тыс. человек, то есть показатель за месяц вырос почти на 70%.

Предыдущий месячный рекорд по количеству заболевших COVID-19 был зафиксирован в декабре 2020 года - 863 тыс. случаев.

Рекордная смертность от COVID-19

В октябре было зафиксировано 31 283 смертельных исхода из-за COVID-19. Предыдущий максимум за пандемию был зафиксирован в сентябре 2021 года - 24 031 случай.

  • Ранее Pravda.Ru сообщала о новом суточном максимуме заражений от COVID-19, который был установлен 31 октября. Количество смертельных случаев 13-й день подряд превышает тысячу за сутки.
  • Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин призвал россиян меньше контактировать во время нерабочей недели, чтобы избежать нового локдауна на новогодние праздники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России
Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи
Отель в Хургаде закрыли после массового отравления россиян
Фигуристка Валиева покорила Канаду двумя мировыми рекордами
Статистика по COVID-19 показала новый суточный рекорд в РФ
Посольство РФ в Египте отреагировало на отравление россиян
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Bloomberg: США, Индия и Япония встревожены словами Путина о ценах на нефть
WP: зачем Россия стягивает войска к границам Украины?
Варшава обвинила Киев в дискриминации поляков на Украине
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

Украинцы нашли, чем заменить российский уголь в нобяре.

На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Непознанное и необъяснимое
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Здоровье
Врач предостерёг от "гнойных дыр" при болезни COVID-19
Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров Дмитрий Соколов Какие гонорары получали мировые лидеры XX века Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Социопатов будут вычислять по ДНК? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Мир. Новости мира
МИД РФ отреагировал на захват россиян в Донбассе
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников