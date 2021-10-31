Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России

Октябрь 2021 года стал рекордным по количеству заболевших COVID-19 в России. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подсчитали, что за месяц заразились 1,002 млн человек.

В сентябре количество заражений составило 316 тыс. человек, то есть показатель за месяц вырос почти на 70%.

Предыдущий месячный рекорд по количеству заболевших COVID-19 был зафиксирован в декабре 2020 года - 863 тыс. случаев.

Рекордная смертность от COVID-19

В октябре было зафиксировано 31 283 смертельных исхода из-за COVID-19. Предыдущий максимум за пандемию был зафиксирован в сентябре 2021 года - 24 031 случай.

Ранее Pravda.Ru сообщала о новом суточном максимуме заражений от COVID-19, который был установлен 31 октября. Количество смертельных случаев 13-й день подряд превышает тысячу за сутки.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин призвал россиян меньше контактировать во время нерабочей недели, чтобы избежать нового локдауна на новогодние праздники.