Октябрь стал рекордным по числу заражений и смертей от COVID-19 в России

Октябрь 2021 года стал рекордным по количеству заболевших COVID-19 в России. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подсчитали, что за месяц заразились 1,002 млн человек.
В сентябре количество заражений составило 316 тыс. человек, то есть показатель за месяц вырос почти на 70%.
Предыдущий месячный рекорд по количеству заболевших COVID-19 был зафиксирован в декабре 2020 года - 863 тыс. случаев.
В октябре было зафиксировано 31 283 смертельных исхода из-за COVID-19. Предыдущий максимум за пандемию был зафиксирован в сентябре 2021 года - 24 031 случай.
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