Врач предупредил россиян о возможном локдауне в январе

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru объяснил необходимость введения режима нерабочих дней. Также врач-терапевт предупредил россиян о возможных последствиях, если граждане проигнорируют призыв властей меньше контактировать друг с другом.

Для чего нужены нерабочие дни

По словам Кондрахина, режим нерабочих дней был введен не для того, чтобы "посадить всех дома", а чтобы разорвать эпидемиологическкую цепь. Задача достигается тем, что граждане меньше контактируют в общественных местах.

Кондрахин порекомендовал на нерабочей неделе проводить время с семьёй и не собираться большими компаниями.

"Сейчас опять уникальный шанс остаться в своей семье. Не пытаться встречаться с родными, близкими, а в своей семье, и даже не встречаться с друзьями", — заявил Кондрахин.

По мнению врача, для встреч с друзьями и знакомыми будут новогодние праздники. Если сейчас россияне последуют советам врачей и властей, то в дальнейшем можно будет избежать новых закрытий.

Локдаун в январе возможен

Кондрахин предупредил россиян о возможном локдауне на новогодние праздиники. Если сейчас граждане проигнорируют рекомендации, то подъём заболеваемости может произойти в декабре.

"Если мы, наоборот, сделаем все, как в мае сгруппируемся, то вот этот подъем будет уже на декабрь. А там январские праздники. Вот опасность", — заявил Кондрахин.

Кондрахин отметил, что ситуацию можно использовать правильно для себя. По его мнению, в любом случае не нужно уходить в "огромуню тусовку на всю Россию". Если так произойдёт, то идея нерабочих дней будет нивелирована и вводить такой режим придётся снова.

"Если мы сейчас нормально себя не проведем, эти мероприятия противоэпидемиологические, то следующий у нас будет декабрь, а за ним — январь. Вот замкнется круг. Поэтому моя задача — объяснить людям, что это все временно, но надо поднатужиться", — заявил доктор.

Время вакцинироваться

Кондрахин призвал россиян использовать нерабочие дни для прохождения вакцинации. По его мнению, сейчас есть время для того, чтобы сделать прививку и отлежаться дома в случае возникновения побочных эффектов.

"После вакцины бывает повышение температуры тела, может нездоровиться. Но можно спокойно отлежаться. Не надо будет брать больничный. И спокойно выйти на работу, провакцинировавшись, не столкнувшись с вирусом — самое важное", — считает Кондрахин.

Врач считает, что двумя способами — разобщением и вакцинацией — можно сбить волну заболеваемости COVID-19. В противном случае возможен вариант, при котором система здравоохранения не будет справляться с наплывом заболевших.

"К сожалению, если мы сейчас это не сделаем, то мы захлебнем медицину, и это будет трагедия. Потому что невозможно будет всем помочь одновременно. Будет то, что происходит во всем мире", — подытожил Кондрахин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.