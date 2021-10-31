Статистика по COVID-19 показала новый суточный рекорд в РФ

В России установлен новый максимум заражений COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику за 31 октября.

За сутк было зафиксировано 40 993 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество традиционно было зафиксировано в столичных регионах, а также Самарской области.

Москва — 7603. Санкт-Петербург — 3597. Московская область — 2737. Самарская область — 158. Нижегородская область — 799.

Количество выздоровевших пациентов составляет 27 115 человек. Лидеры по этому показателю — Москва (5050), Московская область (2574), Санкт-Петербург (1884), Крым (906) и Якутия (905).

13-й день подряд в России фиксируется более тысячи смертей от COVID-19. 31 октября эта цифра составила 1 158.

Более 40 смертей от коронавируса зафикисровали в пяти регионах.

Москва — 94. Санкт-Петербург — 82. Московская область — 43. Краснодарский край — 41. Нижегородская область — 41.

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