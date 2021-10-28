Психолог поделилась секретом борьбы с конфликтами в семье на нерабочей неделе

Во время нерабочих дней в России некоторые семьи могут столкнуться с ссорами, поскольку из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации среди граждан повысился уровень напряжения, а также увеличилось свободное время. Психолог Елена Толкачёва рассказала, как сохранить хорошие отношения.

Как сказала специалист, чтобы избежать проблем, необходимо сразу спланировать занятия на выходные дни. По словам психолога, причиной конфликтов зачастую становится обилие свободного времени и совместное присутствие в одном месте. Например, родители могут вспылить и обратить свои негативные чувства на детей, пояснила эксперт.

"Стройте планы. Продумайте, чем и когда будете заниматься вместе и по одному. Гулять и встречаться с друзьями никто не запрещал. Спортом можно заниматься и дома. Посвятите время любимым книгам и фильмам, до которых никак не доходили руки", — порекомендовала Толкачёва в беседе с "Вестями Подмосковья".

Вместе с этим специалист заявила о необходимости обнимать родных и напоминать им о своей любви. Так семья становится ближе энергетически.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по седьмое ноября. Региональные власти самостоятельно определяют жёсткость антикоронавирусных мер, а также продолжительность "локдауна".

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