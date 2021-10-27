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Автор Любовь Степушова

Депутат Госдумы: COVID-диссиденты тиранят общество

Общество

Почему с 28 октября по 7 ноября нас ждут нерабочие дни, а не новый локдаун, и могут ли в России ввести обязательную вакцинацию, рассказала Pravda.Ru депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы: COVID-диссиденты тиранят общество

Нерабочие дни вместо локдауна

— Светлана Викторовна, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, с сохранением зарплаты. Приведёт ли это к улучшению эпидемиологической ситуации?

— Ограничения вводятся, чтобы, как сказал президент, "сбить волну коронавируса". Во многих регионах занятость койко-мест в больницах дошла до 98-99 %.

Нерабочие дни нужны, чтобы прервать цепочку заражения и чтобы система здравоохранения могла немного передохнуть.

Конечно, это повлияет на бизнес. Но между здоровьем нации и экономикой страны неизменно президент выбирает первое.

Нам нужно какие-то меры предпринимать. К сожалению, не всё население вакцинировалось, есть COVID-диссиденты. Я не понимаю, почему люди не хотят вакцинироваться. Я вакцинировалась в числе тестовой группы, когда ещё не было массовой вакцинации. Я ни одного дня не пожалела о том, что прошла вакцинацию, члены моей семьи прошли вакцинацию, мои близкие, члены моей команды. Сегодня все уже ревакцинированы.

Недоверие к государству?

— Среди причин низкого уровня вакцинации называется "недоверие к государству".

— Можно не доверять кому угодно. Но нашей российской вакциной "Спутник V" уже провакцинированы миллионы, не только наших сограждан, но и за рубежом. Вакцина не может быть абсолютно безвредной. Но, как показывает практика, те, кто вакцинировались, заболевают гораздо реже и в гораздо менее опасной форме.

 Полный локдаун — это крах экономики

— Почему не объявляется локдаун, как в марте-апреле 2020 года, то есть полное закрытие страны? Сейчас просто нерабочие дни. Хотя ситуация тревожная.

— Да, ситуация тревожная. Но на рабочие дни приходится всего четыре дня. С учётом выходного дня 4 ноября. Такой период времени наименее болезненно может пережить бизнес. Вместе с тем уже было объявлено о мерах государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Но основной задачей при получении гранта будет сохранение рабочих мест. То есть государство и в этом случае заботится о занятости населения.

Полный локдаун — это крах экономики.

Точечные ограничения для непривитых граждан вполне справедливы, потому что сегодня волна распространяется именно из-за этих недоверчивых людей. Собянин принял правильное решение, что ограничительные меры не коснутся:

  • привитых граждан,
  • тех, кто переболел в последние шесть месяцев.

Почему не вводится обязательная вакцинация?

— Почему бы не ввести обязательную вакцинацию для всех?

— Каждый регион нашей большой страны — это совершенно разные условия. Если в отдалённом поселке на наших северных территориях ни одного заразившегося не наблюдалось — зачем прививать это население? С другой стороны, в мегаполисе количество заразившихся растёт, поэтому принимаются точечные меры, вакцинируется до 80% работников в таких сферах, как:

  • образование,
  • здравоохранение,
  • ЖКХ,
  • сфера обслуживания,
  • торговля,
  • гостеприимство и туризм.

В календарь вакцинация не входит, потому что нет необходимости прививать всех сразу.

— Может быть, правительство боится реакции населения, забастовок?

— Я не уверена, что у нас будут бунты. Если COVID-диссиденты не хотят прививаться, вы предлагаете правоохранительным органам вскрывать им двери, вести в отделение полиции и там вакцинировать насильно? Это бред, конечно! Даже если в календарь прививок у нас включена вакцина, то это предполагает обязательную вакцинацию только определённых сфер деятельности работников: госслужащие, бюджетники, муниципальные служащие, врачи, учителя. Но это не значит, что вас будут насильно вакцинировать. Нет.

Если в календаре прививок стоит такая прививка, вам просто скажут: "Вы должны вакцинироваться, если нет — вы не будете работать там, а будете сидеть дома". Но это всё добровольно, это не обязательная вакцинация.

— Когда я пришла в поликлинику, мне сказали: "Пока вы не сделаете прививку, мы вам не сделаем обследование". Это как?

— Это правильно. Думаю, надо перестать принимать на плановое лечение невакцинированных. Граждане, которые хронически болеют, нуждаются в плановых операциях, а ведь от каждого дня просрочки может зависеть жизнь человека, тем более ребёнка. Это ужасно. Но почему это происходит? Потому что все врачи заняты с ковидными койками, вынуждена система здравоохранения прерывать плановые операции, потому что все работают на борьбу с ковидом. Это уже затрагивает права других граждан.

Вы свободны в своем решении не вакцинироваться, до тех пор пока не создаёте несвободу для других граждан. А если вы своими действиями ограничиваете их права — это уже не свобода, а тирания.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы любовь степушова светлана бессараб
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