Власти Тюменской области решили ввести в регионе дополнительные жёсткие ограничения в период нерабочих дней, введенных в РФ в связи с распространением COVID-19.
О планируемом ужесточении ограничений в области заявил в соцсетях глава региона Александр Моор.
По его словам, с 30 октября по 7 ноября в регионе приостановят работу всех организаций и предпринимателей за исключением тех, которые задействованы в производстве непрерывного цикла. Речь идёт, в частности, об энергетиках, организациях ЖКХ и связи.
В нерабочие дни продолжат работу продуктовые магазины и аптеки. Общепит будет функционировать в формате навынос и доставки еды.
В детсадах организуют работу дежурных групп.
Как пояснил губернатор, необходимость ужесточения ограничений в регионе обусловлена ухудшением ситуации с COVID-19.
По словам Моора, в течение последней недели число заболевших превышает 300 человек в сутки, чего не было за всё время пандемии. В регионе приходится увеличивать число коек в моногоспиталях и реанимациях.
«Наша система здравоохранения перегружена как никогда», - заявил губернатор. Одной из главных причин сложившейся в области ситуации с коронавирусом Моор назвал недостаточные темпы вакцинации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.