Работу предприятий приостановят на неделю из-за COVID-19 в Тюменской области

Власти Тюменской области решили ввести в регионе дополнительные жёсткие ограничения в период нерабочих дней, введенных в РФ в связи с распространением COVID-19.

О планируемом ужесточении ограничений в области заявил в соцсетях глава региона Александр Моор.

По его словам, с 30 октября по 7 ноября в регионе приостановят работу всех организаций и предпринимателей за исключением тех, которые задействованы в производстве непрерывного цикла. Речь идёт, в частности, об энергетиках, организациях ЖКХ и связи.

В нерабочие дни продолжат работу продуктовые магазины и аптеки. Общепит будет функционировать в формате навынос и доставки еды.

В детсадах организуют работу дежурных групп.

Как пояснил губернатор, необходимость ужесточения ограничений в регионе обусловлена ухудшением ситуации с COVID-19.

По словам Моора, в течение последней недели число заболевших превышает 300 человек в сутки, чего не было за всё время пандемии. В регионе приходится увеличивать число коек в моногоспиталях и реанимациях.

«Наша система здравоохранения перегружена как никогда», - заявил губернатор. Одной из главных причин сложившейся в области ситуации с коронавирусом Моор назвал недостаточные темпы вакцинации.

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