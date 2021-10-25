EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрия Лозу не впечатлила победа Емельяненко над Джонсоном
В Набережных Челнах произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме
Вице-мэр: На юго-востоке Москвы появятся новые высокотехнологичные производства
Врач предположил, что Андрея Губина должны лечить психиатры
Политолог оценил выделение Украине нового транша со стороны ЕС
Власти Петербурга назвали условия снятия антикоронавирусных ограничений
Врач рассказал о последствиях заболевания COVID-19: "Где тонко, там и рвётся"
Инфекционист назвал "никудышным" исполнение локдауна в России
Малышева объяснила, что не все антитела спасают от COVID-19

Российские власти обсуждают увеличение штрафов за нарушение санитарных норм

Общество

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова потребовала увеличить санкции за нарушение антикоронавирусных мер. Таким образом глава ведомства надеется снизить количество правонарушений.

Российские власти обсуждают увеличение штрафов за нарушение санитарных норм

По словам Поповой, власти планируют изменить кодекс об административных правонарушениях. Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что штрафы должны быть не просто обидными, а предупреждающими. Она заявила о ключевой функции штрафа: жизнь гражданина станет более сложной, поэтому ему не захочется пойти против закона.

"Это принципиальная вещь, о которой мы говорим, это обсуждается (властями. — Прим. ред.)", — отметила Попова в эфире "Первого канала".

На сегодняшний день в России введён масочный режим. В магазинах кассиры имеют право не обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. В Москве санкция в случае нарушения составляет четыре тысячи рублей. Однако если гражданин находится без маски в общественном транспорте, оштрафовать могут на пять тысяч рублей.

Ранее Попова заявляла, что из-за недостаточных темпов вакцинации россиян возможно возникновение более опасных штаммов коронавируса. В настоящее время практически у 100% заболевших этой инфекцией людей выявляют вариант "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Доктор Голод о COVID-19, онкологии и здоровой спине / Большое интервью с неврологом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Вице-мэр: На юго-востоке Москвы появятся новые высокотехнологичные производства
Российские власти обсуждают увеличение штрафов за нарушение санитарных норм
Врач предположил, что Андрея Губина должны лечить психиатры
Политолог оценил выделение Украине нового транша со стороны ЕС
Власти Петербурга назвали условия снятия антикоронавирусных ограничений
Врач рассказал о последствиях заболевания COVID-19: "Где тонко, там и рвётся"
Правозащитник: на улицах станет больше бездомных из-за нерабочих дней
Глава Роспотребнадзора объяснила, почему нерабочие дни — это не локдаун
Ночь Музыки: уральский перформанс в разгар карантина
Инфекционист назвал "никудышным" исполнение локдауна в России
Популярное
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования

Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.

Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Любовь Степушова Будет ли легитимен Союз России и Белоруссии Любовь Степушова Мирослава Димитрова-Козлеков Итоги саммита ЕС: страны по-прежнему разделены по ценам на энергию Мирослава Димитрова-Козлеков Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Здоровье
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников