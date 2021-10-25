Российские власти обсуждают увеличение штрафов за нарушение санитарных норм

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова потребовала увеличить санкции за нарушение антикоронавирусных мер. Таким образом глава ведомства надеется снизить количество правонарушений.

По словам Поповой, власти планируют изменить кодекс об административных правонарушениях. Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что штрафы должны быть не просто обидными, а предупреждающими. Она заявила о ключевой функции штрафа: жизнь гражданина станет более сложной, поэтому ему не захочется пойти против закона.

"Это принципиальная вещь, о которой мы говорим, это обсуждается (властями. — Прим. ред.)", — отметила Попова в эфире "Первого канала".

На сегодняшний день в России введён масочный режим. В магазинах кассиры имеют право не обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. В Москве санкция в случае нарушения составляет четыре тысячи рублей. Однако если гражданин находится без маски в общественном транспорте, оштрафовать могут на пять тысяч рублей.

Ранее Попова заявляла, что из-за недостаточных темпов вакцинации россиян возможно возникновение более опасных штаммов коронавируса. В настоящее время практически у 100% заболевших этой инфекцией людей выявляют вариант "дельта".

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