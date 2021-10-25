Антикоронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге будут сохраняться до достижения 80% уровня вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
"Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой", — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Чхинджерея.
Она отметила, что эта мера является необходимой.
"У нас нет другого пути", — подчеркнула Чхинджерия.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить привитых против COVID-19 россиян двумя выходными с сохранением зарплаты. Также лидер призвал чаще тестировать население, изолировать больных инфекцией людей. Он отметил необходимость увеличения темпов вакцинации среди граждан с хроническими заболеваниями и пожилых людей старше 60 лет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.