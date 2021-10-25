Власти Петербурга назвали условия снятия антикоронавирусных ограничений

Антикоронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге будут сохраняться до достижения 80% уровня вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

"Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой", — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Чхинджерея.

Она отметила, что эта мера является необходимой.

"У нас нет другого пути", — подчеркнула Чхинджерия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить привитых против COVID-19 россиян двумя выходными с сохранением зарплаты. Также лидер призвал чаще тестировать население, изолировать больных инфекцией людей. Он отметил необходимость увеличения темпов вакцинации среди граждан с хроническими заболеваниями и пожилых людей старше 60 лет.

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