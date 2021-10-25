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Чуть менее половины россиян знают о сериале "Игра в кальмара"

Общество

47% россиян уже слышали о нашумевшем южнокорейском сериале "Игра в кальмара". Как показал опрос ВЦИОМ, 8% знают о нём много. Среди них в основном молодёжь — до 35% населения.

Чуть менее половины россиян знают о сериале "Игра в кальмара"

13% знают в общих чертах, о чём этот сериал, а 26% слышали только название, но не знают, о чём он. Половина респондентов — 53% — не слышали об этом сериале ничего. Это в основном граждане старшего поколения. 43% — не смотрели "Игру в кальмара" и не собираются этого делать.

Среди тех, кто в общих чертах знает о сериале, 10% посмотрели только одну серию, 35% смотрели несколько, 12% не смотрели, но собираются.

Самые распространённые ответы на вопрос "О чём этот сериал?": игра на выживание (20%), о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), смертельная игра ради денег (12%).

Среди тех, кто слышал хотя бы название сериала "Игра в кальмара", 26% скорее поддерживают идею запретить сериал в России (32-46% среди граждан старшего поколения), 29% — скорее не поддерживают (41-53% среди молодежи), а 31% ответили, что им это безразлично.

Также тех, кто хотя бы слышал о сериале, 40% согласны с тем, что показ сцен насилия и жестокости в сериале может спровоцировать у зрителей агрессию и жестокость, 57% считают это маловероятным.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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