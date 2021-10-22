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Путин рассказал о доверии иностранцев к вакцине "Спутник"

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Президент России Владимир Путин на Волдайском форуме объяснил, к каким хитростям прибегают жители Европы, чтобы получить спасительную дозу российской вакцины "Спутник".

Путин рассказал о доверии иностранцев к вакцине "Спутник"

Глава Государства отметил, что отечественная вакцина пользуется большим спросом в зарубежных странах.

"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку "Спутником", а там справку покупают, что они привиты "Пфайзером". Ну, потому что, да, серьезно. Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки "Спутник" более надежный, более безопасный", — сказал лидер страны.

Путин объяснил, что не поддерживает обязательную вакцинации от COVID-19 в России. При этом власти на местах по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право объявлять об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

"Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему, потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать", — выразил своё мнение президент.

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