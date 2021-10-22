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В России предложили мониторить ЛГБТ-контент

Общество

С инициативой ввести обязательную проверку контента на признаки пропаганды ЛГБТ-отношений выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, к ней неоднократно обращались родители с такой просьбой.

В России предложили мониторить ЛГБТ-контент

Заниматься выявлением пропаганды Волынец предложила владельцам сайтов и онлайн-платформ. По её словам, сейчас они обязаны проверять свои интернет-ресурсы только на наличие порнографии и суицидального контента.

Волынец же предложила включить в список "запрещёнки" и ЛГБТ-пропаганду. А вот что конкретно будет расценено как "призыв" к движению, не уточнила.

Соответствующее письмо Волынец направила на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

" В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предотвращения причинения вреда здоровью, их нравственному и духовному развитию, включая сексуальное самоопределение личности, а также исключения распространения информации, пропагандирующей насилие и популяризирующей среди несовершеннолетних или навязывающей им нетрадиционные сексуальные отношения, прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, инициировать внесение предлагаемых изменений", — цитирует обращение Волынец RT.

Ранее в России предложили внести в список экстремистских организаций ЛГБТ-движение, радикальный феминизм и чайлд-фри-движение.

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"Российских детей продолжают отдавать ЛГБТ-семьям и сектантам"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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