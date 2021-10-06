"Чтобы у нас петухов не было": от Генпрокуратуры потребовали закрыть шоу на ТНТ

Михаил Романов и Анатолий Выборный - депутаты ГД от партии "Единая Россия" — намерены подать жалобу в Генеральную прокуратуру страны. Парламентарии возмущены "отвратительной", с их точки зрения, сценой, показанной в эфире канала ТНТ:

актёры комедийного шоу "Игра" Денис Дорохов и Александр Панекин, одетые как жених и невеста, обменялись двухсекундным поцелуем в конце миниатюры под смех аудитории в студии.

(c)https://t.me/pdmnews

Пока единороссы еще только планируют начать борьбу с пропагандой ЛГБТ на телеэкране, её уже начали активисты движения "Ветераны России" — Ильдар Резяпов направил жалобы на авторов шоу в СКР и Генпрокуратуру.

Комментируя свою позицию для ТГ-канала издания "Подъём", он связал скандальный эпизод комедийного шоу на ТНА с проведением "Недели гордости" ЛГБТ в Екатеринбурге.

(c)https://t.me/pdmnews

Напомним, в нашей стране действуют строгие ограничения на то, что законом определяется как "пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних”.

"Это отвратительно, — прокомментировал оскандалившееся шоу Михаил Романов. — Показ такого видео нарушает закон. Нужно провести расследование и принять необходимые меры против тех, кто создал это "произведение", потому что оно пропагандирует нетрадиционные ценности и может сформировать неправильную ориентацию у молодого поколения”. "Продвижение этих вещей вызывает у меня беспокойство. Отношения между мужчиной и мужчиной, по моему твердому убеждению, если они взрослые, — это их личное дело”, — сказал в свою очередь Анатолий Выборный. — Но это не должно быть показано другим”.