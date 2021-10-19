EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса
Со слов не верю: Песков отшутился, узнав о новых ограничительных мерах
ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне
Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски
Голикову пригласили выступить в Госдуме
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски
Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса
Иммунолог заявил, что нерабочими нужно сделать две недели

Ветеран ВОВ о суде над охранником концлагеря: их не судить надо, а расстреливать

Общество

Ветеран Великой Отечественной войны и узница концлагеря Эмилия Фирсова прокомментировала Телеканалу "360" суд над столетним охранником концлагеря в Германии.

Ветеран ВОВ о суде над охранником концлагеря: их не судить надо, а расстреливать

Фирсова считает, что суд — слишком мягкая мера для таких людей.

"Их не судить надо. Их убивать надо, расстреливать. Как они нас расстреливали", — заявила ветеран.

Она рассказала, что её мать была врачом, и благодаря этому ей удалось спастись самой и спасти своих пятерых детей. Немцы лояльно относились к женщине, потому что сами болели и нуждались в помощи.

Узница концлагеря отметила, что хорошо помнит события тех дней, и ужасы, пережитые в детстве, нанесли ей серьёзную травму.

Ранее в Германии начался суд над 100-летним охранником концлагеря Заксенхаузен, которого обвиняют в убийстве 3518 человек. По данным следствия, он лично расстреливал советских военнопленных и загонял людей в газовые камеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Борис БАЛАШОВ: Ветеран Великой Отечественной войны о Победе, войне и страхе
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса
Со слов не верю: Песков отшутился, узнав о новых ограничительных мерах
ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне
В Совфеде оценили ограничительные меры Собянина из-за COVID-19 в Москве
Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски
Голикову пригласили выступить в Госдуме
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски
Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса
Почему Эрдоган не достиг своей мечты стать новым османским халифом
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей Ирина Шлионская Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников