Ветеран Великой Отечественной войны и узница концлагеря Эмилия Фирсова прокомментировала Телеканалу "360" суд над столетним охранником концлагеря в Германии.
Фирсова считает, что суд — слишком мягкая мера для таких людей.
"Их не судить надо. Их убивать надо, расстреливать. Как они нас расстреливали", — заявила ветеран.
Она рассказала, что её мать была врачом, и благодаря этому ей удалось спастись самой и спасти своих пятерых детей. Немцы лояльно относились к женщине, потому что сами болели и нуждались в помощи.
Узница концлагеря отметила, что хорошо помнит события тех дней, и ужасы, пережитые в детстве, нанесли ей серьёзную травму.
Ранее в Германии начался суд над 100-летним охранником концлагеря Заксенхаузен, которого обвиняют в убийстве 3518 человек. По данным следствия, он лично расстреливал советских военнопленных и загонял людей в газовые камеры.
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