Эксперт назвал истинную причину высокой смертности в РФ, и это не COVID-19

Доцент Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин опубликовал в издании argumenti. ru статью, в которой объяснил, что причинами множества смертей в России стали психические и психосоматические факторы.

Автор материала проанализировал научные публикации и пришёл к выводу, что в последние годы россияне подвержены пессимистическим настроениям. Эта ситуация похожа на начало 90-х годов прошлого века, когда произошёл полуторакратный рост смертности. В те годы в России умерли 15 миллионов человек. После распада СССР россияне ощутили свою ненужность и впали в депрессию, которая стала триггером для появления множества заболеваний и, соответственно, смертности.

"Расстройство психосоматики — это могучая деструктивная сила! Сейчас мы живем в аналогичные времена. Поэтому имеет место значительный рост самоубийств, убийств, разводов, проявлений экстремизма, массовые расстрелы в школах на почве безысходности. <…> Мир стал злым от обреченности и безысходности", — написал Гарифуллин.

В последнее время человечество охвачено страхом смерти, который пропитал всё вокруг. В интернете и средствах массовой информации ежедневно появляются новости о новых жертвах коронавируса.

По мнению автора, из-за деструктивной и тревожной среды страдает психосоматика россиян, которые начинают массово болеть и умирать, причем часто даже не от коронавируса, о чём свидетельствуют показатели избыточной смертности в РФ.

"Если Россия не вылезет из этой психической и психосоматической ловушки, то её не станет", — подчеркнул Гарифуллин.

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