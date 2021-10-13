Высокий уровень смертности от COVID-19 объяснил главврач московской больницы

Высокий уровень смертности от COVID-19 в РФ связан с мутацией вируса, малым числом вакцинированных от него, а также легкомысленным отношением россиян к пандемии, считает главврач столичной клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии", -написал медик в Telegram.

Он отметил подъём заболеваемости коронавирусом в Москве, выросшей за полмесяца в полтора раза, а также удвоившееся за это время число госпитализаций заразившихся COVID-19.

"Снова перепрофилируются стационары на приём больных с коронавирусной инфекцией... Хочу напомнить, что в последнее время стали болеть молодые, и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев…Вирус COVID-19 существует и он опасен", — подчеркнул главврач.

Он призвал москвичей вакцинироваться, проходить тестирование и соблюдать меры безопасности.

Ранее главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о её стремительном наполнении пациентами с COVID-19. По словам медика, большое количество больных оказываются в реанимации.

Напомним, 12 октября в РФ зафиксирован максимум суточной смертности от коронавируса с начала пандемии — 973 случая летального исхода.

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