Путин заявил, что миру надо сделать многое для реализации прав женщин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для полного осуществления женских прав миру необходимо многое сделать. При этом президент отметил, что дискриминация есть даже в государствах с развитой экономикой.

На III Евразийском женском форуме Путин подчеркнул, что власти по всему миру должны обеспечивать участие женщин во всех сферах общества без дискриминации. По словам лидера России, в странах существуют следующие проблемы с женскими правами:

оплата труда;

карьерное неравенство.

"Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем (с гендерной дискриминацией. — Прим. Ред.) там достаточно", — заявил Путин, которого цитирует ТАСС.

По мнению президента, мероприятие с женщинами-лидерами, которые добились успеха в своих областях, вдохновит россиян и других людей по всему миру. Также лидер отметил, что форум позволит обозначить направления в решении глобальных проблем человечества.

Кроме того, во ходе выступления на мероприятии Путин подчеркнул, что в наше время женщина не должна выбирать между семьёй и карьерой.

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