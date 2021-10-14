Российский лидер Владимир Путин заявил, что для полного осуществления женских прав миру необходимо многое сделать. При этом президент отметил, что дискриминация есть даже в государствах с развитой экономикой.
На III Евразийском женском форуме Путин подчеркнул, что власти по всему миру должны обеспечивать участие женщин во всех сферах общества без дискриминации. По словам лидера России, в странах существуют следующие проблемы с женскими правами:
"Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем (с гендерной дискриминацией. — Прим. Ред.) там достаточно", — заявил Путин, которого цитирует ТАСС.
По мнению президента, мероприятие с женщинами-лидерами, которые добились успеха в своих областях, вдохновит россиян и других людей по всему миру. Также лидер отметил, что форум позволит обозначить направления в решении глобальных проблем человечества.
Кроме того, во ходе выступления на мероприятии Путин подчеркнул, что в наше время женщина не должна выбирать между семьёй и карьерой.
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