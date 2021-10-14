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Цвет "незамерзайки": из якутских кранов потекла голубая жижа

Общество

Жители Якутска сетуют, что кроме глобальных проблем с водоснабжением в городе, теперь из питьевых кранов в квартирах течёт вода голубого цвета.

"Утром собралась на работу, хотела умыться, смотрю — у меня бежит голубая вода. Мне было некогда — я сняла на видео, отправила дочери просто", — рассказала хозяйка квартиры в старом доме Якутска "Лайфу".

По словам женщины, до "голубого инцидента" в доме воды не было два дня. И только жильцы обрадовались, что смогут хотя бы умыться, как из крана потекла непонятная жидкость ярко-голубого цвета.

Кроме этого, хозяйка сетует, что дом разваливается, а из квартиры видно улицу. По словам жительницы города, власти не предпринимают никаких действий.

"У меня улицу видно. Единственное, что могла сделать, с работы пену натаскала, одну сторону запенила. Та сторона совсем голая, всю улицу можно видеть, так вот и живём из года в год", — жалуется владелица квартиры.

Что же касается воды, то жильцы дома не рискуют не то что пить, а даже трогать руками жидкость. По словам собеседницы издания, коммунальщики прислали специалистов, и те взяли пробу. Однако пока неизвестно, почему вода вдруг посинела.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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