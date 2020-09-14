Симферопольской администрации поручили оперативно отреагировать на жалобы горожан на грязную воду, текущую из кранов.
"У нас поступило достаточное количество жалоб. Проблемы одни и те же: качество самой воды, то есть грязная вода, которая идет из труб, отсутствие водоснабжения на верхних этажах, несвоевременный график и в некоторых случаях несоблюдение графика подвоза воды и наполнения баков. Меня интересует результативность, чтобы в итоге этой всей промывки у людей не должна идти ржавая или синяя вода", — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Он поручил отработать каждое обращение индивидуально и сразу же устранять все неполадки водоснабжения.
"Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером", — проинформировала глава администрации Симферополя Елена Проценко, отметив, что для улучшения качества воды была проведена промывка внутридомовых сетей водоснабжения и систем фильтрации.
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