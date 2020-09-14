Аксёнов поручил разобраться с жалобами на грязную воду в Симферополе

Симферопольской администрации поручили оперативно отреагировать на жалобы горожан на грязную воду, текущую из кранов.

"У нас поступило достаточное количество жалоб. Проблемы одни и те же: качество самой воды, то есть грязная вода, которая идет из труб, отсутствие водоснабжения на верхних этажах, несвоевременный график и в некоторых случаях несоблюдение графика подвоза воды и наполнения баков. Меня интересует результативность, чтобы в итоге этой всей промывки у людей не должна идти ржавая или синяя вода", — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

Он поручил отработать каждое обращение индивидуально и сразу же устранять все неполадки водоснабжения.