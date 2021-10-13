"Далеко не все в тюрьме": Путин высказался о Навальном и уличных протестах

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии "Российской энергетической недели". Лидер государства ответил на вопросы про Навального, демократию и протестные движения.

Глава страны высказался на самые острые вопросы современности. Владимир Путин не избегает никаких тем и открыто выражает свою позицию. В частности, он пояснил, за что Алексей Навальный получил тюремный срок.

"Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления", — отметил лидер страны.

Путин убеждён, что в Российской Федерации активна оппозиция.

"Оппозиция в России жива и критикует власть так, как в некоторых странах и не бывает", — объяснил президент.

Не упустил Путин и тему уличных протестов.

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймёте, что далеко не все в тюрьме", — сказал глава РФ.

Иронично высказался Путин о тревогах иностранных государств относительно России.

"Переживания Запада о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены, подумайте лучше о себе", — посоветовал президент.

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