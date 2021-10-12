Виновник "смертельной аварии" с Собчак написал прошение к суду

Водитель Mercedes Олег Цой, который при обгоне в Сочи спровоцировал ДТП со смертельным исходом, попросил суд о снисхождении.

В результате столкновения с автомобилем Volkswagen в Сочи погибла женщина, два других пассажира авто получили серьёзные травмы. ДТП получило серьёзную огласку, так как в салоне Mercedes во время столкновения сидела Ксения Собчак с ассистентами.

Олег Цой попросил судью на период разбирательства не отправлять его в СИЗО. Первое заседание суда состоялось в понедельник. Цой признал свою вину в ДТП и находился под подпиской о невыезде. Ранее Адлерский районный суд назначил Цою домашний арест.

Следствие склоняется к тому, что водитель Mercedes нарушил правила обгона, что стало причиной серьёзной аварии, повлекшей за собой гибель человека. Жертв могло быть больше, так как автомобиль врезался в микроавтобус. К счастью, пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Водитель Volkswagen получил перелом бедра. Одна из пострадавших находится сейчас в больнице. За жизнь молодой женщины борются врачи.

Ксения Собчак в своём Telegram-канале пообещала найти пострадавшим хороших врачей. Семья погибшей от помощи отказалась.

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