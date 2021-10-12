Демограф: естественная убыль населения РФ стала рекордной за всю историю страны

По итогам последних 12 месяцев естественная убыль населения РФ достигла рекордных показателей за всю историю страны, заявил демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

"Естественная убыль населения достигла миллиона человек в год за последние 12 месяцев. Это рекорд за всю историю страны", — цитирует Ракшу URA. RU.

Демограф объяснил рост показателя естественной убыли населения, в частности, ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в стране.

"COVID-19 очень сильно подрубил демографию уже в прошлом году, и особенно в этом", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Ракши, с начала пандемии избыточная смертность в РФ приблизилась к 800 тысячам человек.

"Мы отброшены лет на десять по продолжительности жизни из-за COVID-19", — отметил эксперт.

По мнению демографа, сокращение населения в стране будет продолжаться.

"Мы в двойном капкане. У нас рождаемость, как в развитых странах, а смертность, как в развивающихся. Население уменьшается и будет уменьшаться в обозримой перспективе", — заявил Ракша.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.