Размер пенсии в 2022 году вычислили экономисты

По словам экономистов, в отношении страховых пенсий в следующем году можно ждать индексацию в 5,9%. Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%.

По подсчётам профессора кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, неработающие пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на выплаты в 18 521 рубль, социальная пенсия от государства составит чуть больше десяти тысяч рублей, пишет "Прайм".

Первая индексация пройдёт в начале января, вторая с учётом коэффициента прожиточного минимума — в апреле.

"Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера", — пояснила экономист.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как увеличить пенсию "за счёт" умершего супруга. По словам специалистов, все 100% выплат вдовцу или вдове не выплатят, но 75% от пенсии получить несложно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.