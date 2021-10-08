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Автор Александр Шторм

Ни один из вариантов пенсий не гарантирован россиянам?

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Пенсионная реформа в России вновь буксует, а все ранее анонсированные новации спрятаны под сукно. Минфин и Центробанк (ЦБ) ничего не говорят о новом варианте реформы системы пенсионных накоплений.

Ни один из вариантов пенсий не гарантирован россиянам?

Суля по всему, гарантированный пенсионный план (ГПП) будет реализован ещё очень не скоро.

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), никакой реформы не предвидится, есть разрозненные предложения по "эффективному развитию" системы обязательных пенсионных накоплений, на которые наложен мораторий. Напомним. длится он уже десять лет и правительство хочет снова его продлить до конца 2024 года.

Созданный как проект добровольно-принудительного индивидуального пенсионного капитала (ИПК) за много лет он трансформировался в проект добровольного гарантированного пенсионного продукта, а потом был скорректирован в "гарантированный пенсионный план".

То, что объявлялось однозначной частью объявленной в 2018 году пенсионной реформы стало какими-то поправками, которые ничего не изменяют. Президент НАПФ Сергей Беляков пояснил, что личные накопления граждан — "это достаточно непростой вопрос". Государству выгоднее, чтобы граждане активнее откладывали на своё будущее сами.

Причём эти деньги застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. По идее, чиновники должны понимать, что государственная пенсия не обеспечивает достойной старости даже после повышения пенсионного возраста. Власти обязаны что-то дать своим гражданам. И тут пока молчание.

Разумеется, пенсионные накопления, сформированные в рамках ОПС, в стране "заморожены" начиная с 2014 года. С начала этой "заморозки", общая экономия федерального бюджета практически достигла 4,7 трлн рублей.

Отказаться от такого модуса государству очень тяжело, поэтому, скорее всего, "заморозка" продлится до конца 2024-го.

Проблема в том, что данные средства изымаются из оборота сегодня и сейчас при уже существующем дефиците средств. Анонсированная ранее идея накопительной пенсии в теории хороша, но до практической реализации страна дойдёт ещё не скоро.

Ко всему прочему, заявил директор департамента рынка капиталов "Универ Капитал" Артём Лютик, это "частное решение, которое кардинально систему пенсионного обеспечения не изменит". А сами проблемы пенсионного обеспечения никуда не денутся. Население стареет, а дефицит пенсионной системы только растёт.

Кстати, автор пенсионной реформы, экс-глава Минтруда РФ и экс-руководитель ПФР Максим Топилин может заняться развитием экономики России в новом созыве Госдумы.

Напомним, Топилин, будучи главой минтруда, отвечал за разработку и принятие пенсионной реформы, которая свелась к повышению пенсионного возраста для россиян. Реформа встретилась с резким неприятием граждан, но власти всё равно приняли её.

Правда, что делать дальше, пока никто не знает.

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Пенсионная реформа сделала Россию нищей – эксперт
Редактор: Елена Тимошкина
Темы максим топилин пенсионная реформа пенсионный возраст
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