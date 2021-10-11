О чём не говорят в ПФР: как вдовцы могут увеличить пенсию

Увеличить размер своей пенсии россияне могут "за счёт" умершего супруга. И сделать это несложно.

А о том, как выстроить отношения с ПФР, рассказал радио Спутник Сергей Звенигородский, независимый эксперт по пенсионным вопросам.

По его словам, сотрудники Пенсионного Фонда почему-то не рассказывают об этом — абсолютно законном - способе увеличения пенсий.

Эксперт напомнил, что трудовой стаж — это основной критерий, влияющий на размер пенсионных выплат. Проще говоря, чем дольше работал человек, тем больше он будет получать денег в старости.

И если страховую часть у нас по закону наследовать нельзя, то на те отчисления, которые умерший уже человек платил в ПФР, его супруг претендовать очень даже может. Если, конечно, ему это выгодно, т. е. пенсия вдовца меньше, чем у покойного.

"Когда, предположим, вдова, выходит на пенсию, она может запросить у Пенсионного фонда данные о размере накопленной страховой пенсии умершего супруга. Если его пенсия выше, чем её, то нужно написать заявление на получение "чужой" пенсии. 100% платить не будут. А вот 75% -гарантировано", — разъяснил Звенигородский.

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