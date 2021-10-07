Дело-табак: насколько в России подорожают сигареты, рассказали эксперты

Аналитики аналитики оператора фискальных данных ОFD. ru прогнозируют подорожание сигарет уже к концу года. Так средняя стоимость пачки увеличится почти на пять рублей.

По мнению специалистов, табачные изделия уже подпрыгнули в цене, сейчас средняя стоимость за пачку колеблется в районе 135 рублей.

"Стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку", — рассказали аналитики РИА Новости.

Аналитики считают, что рост цен на табачные изделия произойдёт из-за удорожания акцизов на товар.

Также специалисты предрекают и повышение стоимости стиков для нагревательных табачных устройств. Несмотря на то, что с начала года стоимость товара оставалась стабильной, к концу 2021 цена на стики поднимется на 5-7%.

Ранее Pravda. Ru писала о плачевной статистике никотинозависимых среди детей. По данным специалистов, с появлением электронных сигарет и вейпов, число несовершеннолетних курильщиков выросло в шесть раз.

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