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Пролежавшие во льдах больше 1300 лет лыжи нашли в Норвегии

Общество

Норвежские археологи нашли самые древние лыжи. Специалисты считают, что они пролежали подо льдом 1300 лет. Одну лыжу из комплекта нашли ещё семь лет назад, вторую удалось "добыть" только сейчас в национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден.

Пролежавшие во льдах больше 1300 лет лыжи нашли в Норвегии

На второй лыже сохранилось больше креплений и видно, что её ремонтировали. Чтобы определить, что случилось у древнего спортсмена с инвентарём и как он её потерял, учёным необходимо провести анализы.

"Только после тщательного изучения края разлома мы сможем сказать, когда именно она сломалась — произошло ли это в тот момент, когда древний лыжник потерял её, или она треснула, находясь внутри льда", — передаёт слова археологов Daily Mail.

Впрочем, учёные не утверждают, что это лыжи из одного комплекта. Обнаруженная недавно короче предыдущей на несколько сантиметров. Но они могут различаться из-за того, что изготавливали их вручную.

Ранее Pravda. Ru писала о древнем некрополе в Турции. Учёные обнаружили порядка 400 усыпальниц высеченных в скале. Археологи считают, что там поятся целые семьи.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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