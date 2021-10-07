Пролежавшие во льдах больше 1300 лет лыжи нашли в Норвегии

Норвежские археологи нашли самые древние лыжи. Специалисты считают, что они пролежали подо льдом 1300 лет. Одну лыжу из комплекта нашли ещё семь лет назад, вторую удалось "добыть" только сейчас в национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден.

На второй лыже сохранилось больше креплений и видно, что её ремонтировали. Чтобы определить, что случилось у древнего спортсмена с инвентарём и как он её потерял, учёным необходимо провести анализы.

"Только после тщательного изучения края разлома мы сможем сказать, когда именно она сломалась — произошло ли это в тот момент, когда древний лыжник потерял её, или она треснула, находясь внутри льда", — передаёт слова археологов Daily Mail.

Впрочем, учёные не утверждают, что это лыжи из одного комплекта. Обнаруженная недавно короче предыдущей на несколько сантиметров. Но они могут различаться из-за того, что изготавливали их вручную.

Ранее Pravda. Ru писала о древнем некрополе в Турции. Учёные обнаружили порядка 400 усыпальниц высеченных в скале. Археологи считают, что там поятся целые семьи.

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