Археологи обнаружили в Стамбуле руины таинственного храма

Археологи обнаружили в Стамбуле руины храма, под которым были массовые захоронения. По словам специалистов, сооружение было построено из мрамора.

Учёные пришли к выводу, что храм использовался в религиозных целях.

Найденные под храмом захоронения представляют собой большие братские могилы. Археологи пока не могут объяснить данную находку, так как захоронения такого вида найдены впервые.

Учёные намерены продолжить раскопки, чтобы раскрыть тайну храма.

Кроме храма, в Стамбуле были найдены тысяч монет, изготовленных в VII веке до нашей эры. Учёные сообщили, что эти монеты символизируют то, что данная территория когда-то была местом слепых людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую.

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