В Турции нашли 400 древних гробниц

Древнейшие захоронения обнаружили на территории города Блаундус. В одной из массивных скал были высечены 400 семейных гробниц. Специалисты оценивают возраст усыпальниц в 1800 лет.

По мнению исследователей, такого рода каменные гробницы использовались активно после II века нашей эры. Особенностью стало и то, что украшали вход в усыпальницу различными наскальными рисунками. Часто использовали изображения:

цветов,

виноградной лозы,

различных растений.

"Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Помимо этого, внутри гробниц мы обнаружили места, которые, как полагаем, использовались для погребальных церемоний", — цитирует учёных Daily Sabah.

Вход в усыпальницу закрывали очень тяжёлой мраморной дверью. По мнению археологов, такие гробницы могут быть не только в самом основании скалы, но и под землёй. Все комнаты разные по размеру и формату.

Вдоль гробниц планируют сделать пешеходную дорожку, чтобы привозить туристов. Как отмечают археологи, несмотря на это, главной целью сейчас является сохранение усыпальниц в том виде, в котором они были открыты.

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