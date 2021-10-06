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Быков о приезде Саакашвили на родину: "Не возвращайтесь в прежние места!"

Общество

Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков высказался по поводу приезда Михаила Саакашвили в Грузию. Он увидел в возвращениях диссидентов общую тенденцию. В один ряд он поставил Алексея Навального, Михаила Саакашвили и белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову. Всех этих личностей непреодолимо тянуло на родину, несмотря на грозящую им опасность.

Быков о приезде Саакашвили на родину: "Не возвращайтесь в прежние места!"

Дмитрий Быков в стихах высказался на актуальную тему.

"Снова спутал карты русский Робин Гуд:
Ладно бы в десятые — но щас-то!
Всюду диссиденты с Родины бегут —
Лёша задал моду возвращаться.

Вот Саакашвили: плохо ли ему
В Киеве начать многоходовку?
Нет — летит в Тбилиси, чтобы сесть в тюрьму,
Тут же объявляя голодовку", — пишет поэт в своём Instagram-аккаунте.

Общая тенденция, по мнению Быкова, касается и Марии Колесниковой, которую задержали в начале сентября на белорусско-украинской границе.

"Вот ведь и Колесникова тоже…", — пишет публицист.

Дмитрий Быков укоряет тех, кто не внемлет урокам гениев.

"Сказывал же гений в возрасте Христа —
В возрасте глубоких откровений:
Мол, не возвращайтесь в прежние места!
Плохо объяснял им этот гений.

Стариться придётся в обществе пустот.
Всё уже испортилось, касатик:
В отчий край не езди — он давно не тот.

В прошлое не суйся — там посадят", — продолжает свою мысль поэт.

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В Грузии задержали бывшего президента Саакашвили. Он вернулся на родину, чтобы наблюдать за выборами
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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