Быков о приезде Саакашвили на родину: "Не возвращайтесь в прежние места!"

Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков высказался по поводу приезда Михаила Саакашвили в Грузию. Он увидел в возвращениях диссидентов общую тенденцию. В один ряд он поставил Алексея Навального, Михаила Саакашвили и белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову. Всех этих личностей непреодолимо тянуло на родину, несмотря на грозящую им опасность.

Дмитрий Быков в стихах высказался на актуальную тему.

"Снова спутал карты русский Робин Гуд:

Ладно бы в десятые — но щас-то!

Всюду диссиденты с Родины бегут —

Лёша задал моду возвращаться. Вот Саакашвили: плохо ли ему

В Киеве начать многоходовку?

Нет — летит в Тбилиси, чтобы сесть в тюрьму,

Тут же объявляя голодовку", — пишет поэт в своём Instagram-аккаунте.

Общая тенденция, по мнению Быкова, касается и Марии Колесниковой, которую задержали в начале сентября на белорусско-украинской границе.

"Вот ведь и Колесникова тоже…", — пишет публицист.

Дмитрий Быков укоряет тех, кто не внемлет урокам гениев.

"Сказывал же гений в возрасте Христа —

В возрасте глубоких откровений:

Мол, не возвращайтесь в прежние места!

Плохо объяснял им этот гений. Стариться придётся в обществе пустот.

Всё уже испортилось, касатик:

В отчий край не езди — он давно не тот. В прошлое не суйся — там посадят", — продолжает свою мысль поэт.

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