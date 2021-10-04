Ректор МГУ: девятилетняя студентка по просьбе отца получит индивидуальный график

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что вуз предоставит индивидуальный график обучения девятилетней студентке Алисе Тепляковой по просьбе её отца, передаёт РИА Новости.

По словам ректора, преподаватели университета делают всё, чтобы девочка смогла самореализоваться в новой среде. Однако отец ребёнка настоял на том, чтобы для неё создали особое расписание.

"Я знаю о том, что он просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное — чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", — пояснил Садовничий.

Напомним, что москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. В МГУ на факультете психологии ей готовы были предоставить бюджетное место в случае успешного прохождения вступительных испытаний. Однако результаты не устроили комиссию. Тогда отец ребёнка заключил договор на платное образование.

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