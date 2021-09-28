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Психолог объяснила, с чем связан феномен "яжматеринства"

Общество

Кто такие "яжматери”, как не стать одной из них и связан ли данный феномен с идеологией Чайлдфри. Об этом корреспондент Pravda. Ru пообщался с экспертом по вопросам психологии Ириной Беннетт и психологом Ольгой Шиховой.

Психолог объяснила, с чем связан феномен "яжматеринства"

Как отмечает Ирина Беннет, перекосы периодически встречаются в любом обществе. Феномен "яжматеринсва” в данном случае как раз представляет собой очередной такой перекос, и связан он, по мнению эксперта, с бескультурьем.

"Люди с низким уровнем культуры где-то услышали, что ребенку надо разрешать все и теперь ставят такой щит: нам можно всё. Это просто низкий уровень культуры", — рассказала эксперт.

С другой стороны, Ольга Шихова связывает "яжметаринство” в целом с негативным отношением к материнству в обществе.

"Возникают время от времени какие-то хейтерские сообщества. Ярлык не из-за неадекватного поведения. Тут женщины с детьми не отличается, как правило, каким-то особенным асоциальным поведением. Тем не менее, на них такой ярлык вешают. Но, скорее всего, это связано с негативным отношением к женщинам и детям", — пояснила психолог.

Гормоны могут повлиять на поведение матерей?

Вместе с тем Ирина Беннет не исключает связь данного явления с гормональным всплеском. Эксперт поясняет, что на агрессию женщины могут повлиять как гормоны, так и стрессовые ситуации в обществе.

"Если матери никто не помогает, если она пытается со всем справиться сама, она реально может быть не совсем адекватная. И это может быть действительно одним из срывов", — рассказала Ирина Беннет.

Связано ли "яжматеринство" с движением чайлдфри?

Прямой связи, по мнению Беннет, в данных явлениях нет, но некоторые люди, насмотревшись на таких "яжматерей", просто не хотят быть такими, тем самым вовсе отказываясь от детей. Либо причина может крыться в чрезмерной нагрузке на молодую маму.

"Некоторые женщины не хотят быть такими, но таких "яжматерей" не так много, 98% — это нормальные люди. Другое дело, очень тяжело после рождения ребенка. Я просто знаю одну маму, я восхищалась, как она все успевает. А потом мы с ней разговорились и я узнала, что она встает в три часа ночи, чтобы навести порядок. Но это ненормально", — отметила эксперт.

Как не стать "яжматерью"?

Как отмечает эксперт, чтобы не стать "яжматерью”, достаточно воспитать у детей культуру правильного поведения. Человек, который грубо воспитывался своими родителями, не в состоянии адекватно оценит ситуацию и срывается.

"У него нервный срыв может быть из-за воспитания, он воспитывался в очень грубой семье, теперь вроде как этот человек решил, что раз у него ребенок, то теперь все должны. Это просто проявление психики. Поэтому лучше просто отойти от него подальше. стараться поменьше общаться с этими людьми. Там невозможно доказать им правоту. Это просто невозможно", — прокомментировала Ирина Беннет.

Вместе тем Ольга Шихова считает, что все зависит от общества, которые может придумать и применить ярлык к любой ситуации и к любому человеку.

"Если вас хотят так маркировать, вас так маркируют абсолютно за что угодно. Это как невозможно не стать жидом в антисемитском обществе", — резюмировала психолог.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Наталия Красовская
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