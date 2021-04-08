Архимандрит Александр (Глоба): Суррогатное материнство — страшный грех

Православная Церковь крайне негативно относится к суррогатному материнству, считает это явление страшным грехом, насилием над человеческим естеством и противлением Воли Божией. Почему так? И как с этим быть и жить? Возможно ли исправить? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил врач и организатор здравоохранения, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр (Глоба).

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— Отец Александр, Православная Церковь выступает против суррогатного материнства, потому что изначально берутся и оплодотворяются несколько яйцеклеток, а оставляют только одну. Остальные яйцеклетки, в которых уже зародилась жизнь, выбраковываются и убиваются.

Вы сказали, что помимо духовных вопросов в этой технологии есть много опасностей для здоровья. Непонятно, что будет с женщиной после этих манипуляций. Гормональный всплеск вызовет перестройку организма, могут возникнуть опухолевые и другие негативные процессы. Но ведь такие последствия могут возникнуть от прививки и от всяких других причин.

— Прививка — это другое. Она может вызвать какое-то побочное действие на какое-то слабое звено, но в этом плане — существенных изменений в любом случае не произойдет. А здесь происходит целенаправленное воздействие именно на гормональный фон, меняется гормональный статус человека.

Кроме того, здесь возникает очень много вопросов этического плана. А Церковь, конечно, всё-таки стоит на страже определенных традиционных общечеловеческих ценностей, которые Господь дает в своем слове Божием, научает нас жизни правильной.

Церковь на страже традиционных общечеловеческих ценностей

— Допустим, приходит к вам бездетная женщина, которая не может сама родить, но очень хочет ребенка. Что вы ей скажете? Вот это нельзя, так нельзя, оставайся бездетной, так?

— Нет, подождите. Надо разбираться, почему она не может родить. Что там у нее? Там же куча всяких тонкостей. Замужняя она, незамужняя? Что у нее за тонкости там? В принципе любая женщина может родить…

— Сейчас очень многие женщины, к сожалению, не могут зачать и родить ребенка.

— Почему не могут?

— По разным причинам.

— При правильном подходе все это можно исправить.

— Не везде есть возможность правильного подхода. Не хватает денег, квалифицированных врачей, оборудования. Масса всяких ситуаций.

— Вот видите. Если мы говорим о высокотехнологичных родовспомогательных технологиях, то это уже стало реальностью. Пока, к сожалению, такие возможности есть только в крупных медицинских центрах больших городов.

Но из других мест тоже можно получить направления в такие клиники, где высокий статус оказания медицинских услуг этого плана. Поэтому мы должны прежде всего изучить вопрос очень тонко, очень конкретно, а потом уже предпринять какие-то действия.

— Вы можете изучить эти вопросы и как врач. А другие священники?

— Священники, конечно, должны изучать и рассматривать конкретные случаи с духовной точки зрения. Любой священник обладает какими-то познаниями в этой области пасторского душепопечения, и конечно, он может дать благословение или совет пасторский.

Были случаи, когда приходили женщины, которые участвовали в программах суррогатного материнства и уже были беременны. Они спрашивали, как им поступить. Здесь уже требуется пасторское сопровождение, нужно дать совет, как быть в той или иной ситуации.

После таких пасторских бесед многие женщины оставили детей себе. Произошло обнуление прежних контрактов. Женщины созревали для материнства, а их готовились лишить детей.

Я понимаю, что сейчас в мою сторону будут плеваться, но дело в том, что если уж дело до этого дошло, то гестационный курьер (как сейчас принято красиво говорить) не должен быть с потерянным лицом. Он не должен быть обесчеловечен. Он не должен сам себя лишать материнских прав.

Люди, которые занимаются этими программами, конечно, стараются, чтобы эти женщины со священниками ни в коем случае не соприкасались никаким образом, не ходили в церковь, не исповедовались, не получали бы пасторского сопровождения.

Потому что любой священник будет настаивать на том, чтобы женщина, совершив грех, дальше этот грех не развивала бы, а исправила ситуацию.

— Но ведь в принципе этот ребенок не её, гены там чужие.

— Ну мало ли что чужое? Пусть останется. А строительный материал? Вся система развития ребенка — это мать. Если так строго придираться, то эти гены можно найти в выпавших волосах. Так что теперь? Требования к дворникам предъявлять, которые выпавшие волосы подметают?

Против человека

Господь людей приводит очень разными способами к Своей Церкви. Вот даже бывает так, что кто-то где-нибудь идет, а навстречу как бы случайно может попасться священник или верующий человек, который может наставить на путь истинный.

Церковь против суррогатного материнства, потому что это — преступление против человеческой природы, против человеческой личности, против человеческого естества.

Человек в идеале должен зачать в супружеской паре, и она должна быть единой плотью. А тут получается еще добавляется третий лишний. И человек используется как инкубатор, как курьер.

Здесь даже не говорится о свойствах личности, а именно о его физиологических каких-то способностях и свойствах. Поэтому это явление — очень страшное.

Вот когда Господь на Страшном суде нам откроет глаза, человек узнает саму силу греха, увидит всю картину греха, то будет очень печальная картина для тех людей, которые совершают этот грех.

— Кроме суррогатного материнства еще масса всяких разных способов совершить грех.

— Конечно, никто не спорит. Но, если мы затрагиваем эту тему, то не должны прикрываться другой, более страшной картиной. Аборт — это страшный грех. Суррогатное материнство — страшный грех.

И говорить о том, что она выполнила эту программу, получила какие-то деньги и они якобы компенсировали ее душевное, духовное состояние — это же вранье. Такие люди мучаются.

Каждый конкретный случай, каждый человек — это загадка. Каждый человек — это целый мир.