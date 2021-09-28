Путин сократит количество контрольных в школах и "обновит" историю

Глава государства поручил уменьшить количество контрольных и проверочных работ для школьников. Ответственными за выполнение указа назначили:

Рособрнадзор

Министерство просвещения

региональные власти

Владимир Путин отметил, что на фоне этого необходимо усилить мониторинг в сфере качества образования, говорится в указе на сайте Кремля.

Кроме этого, лидер РФ поручил до начала декабря отчитаться о том, как идёт обновление системы работы по преподаванию истории для школьников.

"Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", — говорится в поручении.

Ранее в Минцифры заявляли о необходимости ввести в школьную программу предмет "Кибербезопасность и кибергигиену". В ведомстве заявили, что на фоне развивающихся технологий, привычной "информатики" недостаточно. Впрочем, как отметили в министерстве необязательно для этих целей отводить отдельный урок, дисциплины можно преподавать на ОБЖ и технологии.

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