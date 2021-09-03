Российские власти планируют ввести в программу ОБЖ кибергигиену

На мероприятии "Новое знание" руководитель Минцифры России Максут Шадаев заявил о необходимости внести кибербезопасность в школьную программу.

По словам Максута Шадаева, Минцифры и Минпросвещения разбирают идею о внедрении в учебный план безопасности в Интернете для учащихся. Вместе с этим, политик добавил, что нельзя нагружать ребят, особенно маленьких.

"Вопрос стоит, в какой из предметов дополнительно, заменив содержание, вставить всё, что касается кибергигиены, кибербезопасности", — предложил решение министр на мероприятии, которое транслировал ТАСС.

Руководитель посчитал, что объяснять основы безопасности в Сети можно во время занятий ОБЖ и технологии. На последнем предмете, по мнению политика, можно тренировать использование приложений и сервисов.

Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" рассказали, что свыше 17 тысяч пользователей атаковал троянец QakBot. Из низ 10 тысяч — россияне. Злоумышленники улучшили старую версию, чтобы похищать больше персональных данных и средств.

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