Собчак оценила палаточный камин Путина

Ксения Собчак не только восхитилась "нарисованным очагом" в таёжной палатке Владимира Путина, но и точно выяснила, сколько стоит волшебный артефакт, который насмешил Сергея Шойгу.

В Сети набирают популярность кадры с таёжных каникул Владимира Путина и Сергея Шойгу.

В программе Владимира Соловьёва уже обсуждают, насколько опасными были президентские ночёвки в тайге.

Впрочем, как выяснилось, о комфорте Владимира Владимировича, выбравшего экстремальный отдых в тайге, хорошо позаботились.

В палатке президента был оборудован камин. Очаг в камине был нарисован, как в каморке папы Карло. Это очень позабавило Сергея Кужугетовича.

Путин, однако, объяснил, что тот зря смеется, потому что камин действительно греет.

"Камин аут", — подписала Собчак видео с лидером страны.

Ксения Анатольевна нашла в продаже похожий обогревательный прибор, который правильно называется "Обогреватель инфракрасный электрический "Камин 500 Вт"".

Стоимость камина составляет всего лишь 1278 рублей.

"Недорого, кстати", — прокомментировала стоимость прибора журналистка.

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