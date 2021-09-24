Гинцбург: мир может не справиться с ещё одной пандемией

Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не справиться со второй такой пандемией, как сейчас, поэтому необходимо делать правильные выводы и иметь план действий.

По словам специалиста, пандемия коронавируса показала, что человечество может не справиться со вторым таким нашествием микроорганизмов.

Гинцбург призвал сделать научные и организационные выводы из случившегося, чтобы разработать чёткий план действий на случай повторения пандемии.

Если бы такой план был до распространения по миру COVID-19, то страна потратила бы гораздо меньше средств на борьбу с коронавирусом.

Эксперт поделился своими мыслями по поводу новых эпидемиологических угроз в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом.

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