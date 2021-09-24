Врачи рассказали, что чувствуют при лечении раненых преступников

В Перми врачи спасли жизнь студенту, который совершил вооруженное нападение на университет и застрелил шесть человек. Медикам пришлось ампутировать ногу пациенту. Они больше суток боролись за жизнь преступника. Врачи рассказали, что они чувствуют, когда приходится лечить убийц.

Первую помощь 18-летннму Тимуру Бекмансурову оказал ранивший и обезвредивший его младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Потом молодой человек был госпитализирован вместе с другими пострадавшими. Теперь жизни пермского стрелка ничего не грозит, и вскоре он предстанет перед психолого-психиатрической экспертизой, а затем и перед судом.

Доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий признался, что ему приходилось неоднократно оперировать подозреваемых и осужденных. Таких пациентов пристегивали наручниками даже во время операции, а рядом всегда находились правоохранители.

Несмотря на то, что человек нарушил закон, для врачей он — обычный пациент, которому нужно спасти жизнь, отметил Короткий.

"Мы не судьи, мы врачи. Такие случаи, чтобы некачественно что-то сделать, исключены — это преступление, тогда мы тоже становимся преступниками", — сообщил хирург в беседе с Телеканалом "360".

С ним солидарна хирург Галина Декаспер. Она рассказал, что еще в вузе студентов-медиков учат оказывать помощь пациенту вне зависимости от его статуса и социального положения. После обучения каждый медик дает клятву Гиппократа.

По словам Декаспер, врачи должны спасти жизнь преступника, чтобы он получил возмездие и ответил за свои деяния.

Где-то на задворках сознания у врачей есть понимание, что они оперируют плохого человека, преступника, и порой трудно полностью отгородиться от эмоциональных переживаний, но медики не должны решать, кому жить, а кому умереть, отметил Игорь Короткий.

"Человека, совершившего противоправные действия, мы лечим так же, как и любого гражданина нашей страны", — подчеркнул он.

Галина Декаспер добавила, что иногда невозможно отключить эмоциональную часть сознания, поэтому врачи, как правило, не оперируют родственников или друзей, потому что из-за эмоций можно совершить ошибку.

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