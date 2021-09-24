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Врачи рассказали, что чувствуют при лечении раненых преступников

Общество

В Перми врачи спасли жизнь студенту, который совершил вооруженное нападение на университет и застрелил шесть человек. Медикам пришлось ампутировать ногу пациенту. Они больше суток боролись за жизнь преступника. Врачи рассказали, что они чувствуют, когда приходится лечить убийц.

Врачи рассказали, что чувствуют при лечении раненых преступников

Первую помощь 18-летннму Тимуру Бекмансурову оказал ранивший и обезвредивший его младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Потом молодой человек был госпитализирован вместе с другими пострадавшими. Теперь жизни пермского стрелка ничего не грозит, и вскоре он предстанет перед психолого-психиатрической экспертизой, а затем и перед судом.

Доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий признался, что ему приходилось неоднократно оперировать подозреваемых и осужденных. Таких пациентов пристегивали наручниками даже во время операции, а рядом всегда находились правоохранители.

Несмотря на то, что человек нарушил закон, для врачей он — обычный пациент, которому нужно спасти жизнь, отметил Короткий.

"Мы не судьи, мы врачи. Такие случаи, чтобы некачественно что-то сделать, исключены — это преступление, тогда мы тоже становимся преступниками", — сообщил хирург в беседе с Телеканалом "360".

С ним солидарна хирург Галина Декаспер. Она рассказал, что еще в вузе студентов-медиков учат оказывать помощь пациенту вне зависимости от его статуса и социального положения. После обучения каждый медик дает клятву Гиппократа.

По словам Декаспер, врачи должны спасти жизнь преступника, чтобы он получил возмездие и ответил за свои деяния.

Где-то на задворках сознания у врачей есть понимание, что они оперируют плохого человека, преступника, и порой трудно полностью отгородиться от эмоциональных переживаний, но медики не должны решать, кому жить, а кому умереть, отметил Игорь Короткий.

"Человека, совершившего противоправные действия, мы лечим так же, как и любого гражданина нашей страны", — подчеркнул он.

Галина Декаспер добавила, что иногда невозможно отключить эмоциональную часть сознания, поэтому врачи, как правило, не оперируют родственников или друзей, потому что из-за эмоций можно совершить ошибку.

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