В пермском Минздраве описали состояние очнувшегося Тимура Бекмансурова

"Пермский стрелок" Тимур Бекмансуров очнулся, однако его состояние всё ещё описывают как тяжёлое. Об этом рассказала руководитель Минздрава по региону Анастасия Крутень.

Врачей попросили приложить все усилия, чтобы сохранить жизнь Тимуру Бекмансурову, который убил шесть человек, а покалечил 47 в Пермском госуниверситете 20 сентября. В Генпрокуратуре России подчеркнули, что предполагаемый преступник должен предстать перед судом. В пятницу, 24 сентября, "пермский стрелок" очнулся.

"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжёлом состоянии", — сообщила Анастасия Крутень журналистам ТАСС.

Напомним, что Тимура подстрелил полицейский, который таким образом остановил злоумышленника с ружьём. Молодой человек получил пули в следующие части тела:

бёдра;

живот;

грудная клетка;

лёгкие.

Также врачи ампутировали Тимуру ногу.

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