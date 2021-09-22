За жизнь Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, борются медики. Есть мнение, что спасать такого преступника не имеет смысла, однако в Генеральной Прокуратуре РФ считают иначе.
Врачи честно стараются спасти Тимура Бекмансурова, чтобы "публично судить". Об этом сообщает Telegram-канал команды Ксении Собчак "Осторожно, новости".
"О состоянии Бекмансурова врачи с первого же дня докладывают местной прокуратуре, а та — напрямую в Генеральную Прокуратуру РФ. Медикам поставили чёткую задачу: бороться за жизнь стрелка и сделать всё возможное, чтобы он выжил и мог предстать перед судом. Процесс планируют сделать максимально публичным", — сообщается на канале.
Хирурги старались сохранить Бекмансурову ногу, но её пришлось ампутировать.
Полицейский, который дал отпор стрелку, выпустил в него несколько пуль. В реанимацию Бекмансуров попал с проникающими огнестрельными ранениями левого и правого бедра, живота, грудной клетки с повреждением легкого.
От рук пермского стрелка погибли шесть человек, 43 пострадали.
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