Мизулина опровергала информацию о передаче полномочий по изъятию детей МВД

Сенатор Елена Мизулина объяснила, что никто не предполагает передавать полномочия по изъятию детей полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что были подготовлены поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым полиция теперь будет изымать детей из семей.

Елена Мизулина отметила, что её слова поняли в корне неверно. Сенатор подчеркнула, что сейчас у представителей правоохранительных органов есть возможность изъять ребенка и обследовать условия его жизни. Поправки в семейный кодекс не предусматривают расширения полномочий МВД по изъятию детей.

"Относительно того, что полиция наделяется дополнительными полномочиями по отобранию ребенка, то ровно все наоборот. Сейчас полиция может отбирать, а по нашему законопроекту нет. Она может оказывать меры защиты, которые предусматривают временную передачу ребенка бабушкам, дедушкам и другим родственникам, а если это невозможно, то в центр социальной реабилитации", — цитирует слова председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной ТАСС.

Елена Борисовна отметила, что поправки в Семейный кодекс как раз предотвращают "произвольное превращение детей в сирот, произвольное вторжение в семьи, в жилища и лишение родительских прав".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.