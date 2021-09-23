Сенатор Елена Мизулина объяснила, что никто не предполагает передавать полномочия по изъятию детей полиции.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что были подготовлены поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым полиция теперь будет изымать детей из семей.
Елена Мизулина отметила, что её слова поняли в корне неверно. Сенатор подчеркнула, что сейчас у представителей правоохранительных органов есть возможность изъять ребенка и обследовать условия его жизни. Поправки в семейный кодекс не предусматривают расширения полномочий МВД по изъятию детей.
"Относительно того, что полиция наделяется дополнительными полномочиями по отобранию ребенка, то ровно все наоборот. Сейчас полиция может отбирать, а по нашему законопроекту нет. Она может оказывать меры защиты, которые предусматривают временную передачу ребенка бабушкам, дедушкам и другим родственникам, а если это невозможно, то в центр социальной реабилитации", — цитирует слова председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной ТАСС.
Елена Борисовна отметила, что поправки в Семейный кодекс как раз предотвращают "произвольное превращение детей в сирот, произвольное вторжение в семьи, в жилища и лишение родительских прав".
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