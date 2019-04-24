Елена Мизулина обвинила СМИ в искажении ее рассуждений о свободе

Елена Мизулина намерена судиться с рядом СМИ, не точно процитировавшими выступление политика на форуме безопасного интернета. По мнению председателя конституционного комитета Совета Федерации, журналисты выдернули фразу из контекста.



Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО / Новости от 08.04.2019 22:28

Полную реплику парламентария приводит издание Znak.com. "Запрет — это как раз то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь", — утверждает Мизулина. Фактически, политик ссылается на основу римского права: "Ubi jus incertum, ibi nullum" ("Что не запрещено, то разрешено").

Размышляя о гражданских свободах, политик также выразила уверенность, что "право и есть самая большая несвобода".

Далее Мизулина развивает мысль: "Чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличии от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе".

В настоящее время юристы сенатора Мизулиной заняты изучений публикаций, исказивших реплику политика. Специалистам необходимо определить, вышли ли СМИ за рамки своих прав и каким образом теперь возможно ограничить их запрет.

Читайте также:

Мизулина направит жалобу в РКН за публикацию "фейковых новостей" о ней в СМИ

Омбудсмен пожалела, что разрешила домашние побои

Елена Мизулина считает бездумным замену маткапитала на выплаты